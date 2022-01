Inter, l’infortunio è più lungo del previsto: salta il big match

L’Inter è pronta a sfidare il Liverpool di Jurgen Klopp il prossimo 16 febbraio. Simone Inzaghi, però, dovrò fare a mano di un uomo chiave.

L’Inter di Steven Zhang si gode il primato in classifica generale di Serie A, anche se gli ultimi risultati in campionato hanno provocato una brusca frenata che ha giovato alla SSC Napoli di Luciano Spalletti, ora seconda in elenco a quattro punti di distacco. Forte dei suoi uomini più importanti, Simone Inzaghi è pronto a sistemare le cose già dalla prossima di campionato.

Il mese di febbraio, però, risulta essere leggermente complesso. Il prossimo 16 febbraio, infatti, è in programma l’ottavo di finale di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Inter, Correa out col Liverpool

Proprio in quell’occasione non ci saranno chanches per Joaquin Correa di poter scendere in campo. Come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, l’attaccante argentino resterà fuori dalla super sfida europea contro i Reds.

Il motivo? Il calciatore nerazzurro è ancora alla prese con l’infortunio rimediato contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli durante l’ultima sfida di Coppa Italia. In quell’occasione Correa uscì dolorante dopo pochi minuti dall’avvio del match, rimediando la distrazione ai flessori della coscia sinistra. L’infortunio, che non va assolutamente sottovalutato, lo terrà fuori dai giochi fino alla fine di febbraio.