“Non so se Balotelli…”: Mondiali, l’annuncio lascia perplessi i tifosi

Mancini convoca SuperMario Balotelli per lo stage di gennaio in vista dei prossimi playoff Mondiali: l’annuncio che spiazza i tifosi

L’Italia nel mese di marzo disputerà i playoff per l’accesso ai Mondiali di Qatar 2022. Sarà l’ultima chance dopo aver fallito la qualificazione attraverso la fase a gironi, in favore della Svizzera. Ci sarà prima la Macedonia del Nord al Renzo Barbera di Palermo, poi, in caso di vittoria, una tra Portogallo o Turchia in trasferta. Due sfide di vitale importanza, dopo aver fallito l’accesso già negli ultimi Mondiali in Russia. Una situazione delicatissima e Roberto Mancini si aggrapperà a tutte le sue risorse per evitare l’eliminazione.

Si è parlato tanto di chi dovrà essere il centravanti titolare a marzo e in seguito. L’Italia fatica a segnare e lo stage a Mancini serve anche a testare gli uomini migliori. Ha destato critiche la convocazione di Mario Balotelli, ora in Turchia ma con un passato lungo e burrascoso con la maglia azzurra. Tra l’altro, la prima partita del ct in Nazionale contro l’Arabia Saudita, SuperMario era titolare e realizzò anche un gol. Proprio dell’attaccante ha parlato il presidente della FIGC Gravina.

Italia, l’annuncio di Gravina su Balotelli

Di seguito, le parole di Gravina su Balotelli ai microfoni di ‘Dribbling’ su Rai 2: “Non spetta a me giudicare le decisioni tecniche, ma ripongo grande fiducia in Mancini. So che quando insiste su un’idea è perché è valida e quella di Balotelli è una scelta convinta”. Poi sui playoff: “Non so se ci sarà a marzo, ma parliamo di un uomo decisivo. E’ tornato in gran forma. Non possiamo fallire i playoff e non possiamo lasciare nulla di intentato”.

Parole chiare, cristalline. SuperMario potrebbe dare una mano all’Italia di Mancini se sarà in forma. Di certo, però, bisognerà vedere se avrà continuità e quali saranno le idee del ct. Affidarsi ancora a Ciro Immobile e Andrea Belotti, oppure tentare la carta Balotelli per battere le avversarie di marzo.