Calciomercato Inter, doccia fredda per Marotta: “Poche possibilità…”

Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Sky Sport’, dove ha parlato di un obiettivo dell’Inter di Marotta.

Il Sassuolo non ha patito l’avvicendamento in panchina tra De Zerbi e Dionisi, visto che anche in questa prima parte di stagione è stata tra le squadre, considerando la rosa, che hanno avuto il miglior rendimento. Gli emiliani sono undicesimi in classifica, ma sono riusciti a fermare squadre come Napoli, Milan e Juventus.

I neroverdi alla ripresa del campionato sfideranno la Sampdoria di Giampaolo, che cercherà di vincere per risollevarsi in classifica. Il Sassuolo, come ogni anno, ha messo in vetrina giocatori importanti. Raspadori e Scamacca, infatti, sono tra i calciatori più seguito del calcio italiano.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha fatto il punto sul mercato del club emiliano: “Lucca? La trattativa non è andata a buon fine ma con il Pisa c’è un ottimo rapporto, se ne può riparlare a giugno. Il nosto mercato è finito dopo aver preso tre calciatori giovani”.

Inter, Carnevali su Scamacca: “Non vendiamo più nessuno a gennaio”

Il dirigente del Sassuolo ha poi parlato anche di Scamacca: “Inter? Poche possibilità in questo mercato di gennaio. L‘Inter è stata una tra le prima square a muoversi sul giocatore ma non c’è solo lei, visto che alcuni club stranieri l’hanno chiesto a titolo definitivo già ora. Dopo la cessione di Boga all’Atalanta, non abbiamo voluto modificare ancora la squadra “.

Carnevali ha confermato il forte dell’Inter per Scamacca. Secondo ‘Sky Sport’, infatti, i nerazzurri sono in pole position per prendere il centravanti italiano, considerano gli ottimi rapporti tra Marotta e lo stesso Carnevali. Il club meneghino vuole prendere il sostituto di Dzeko per la prossima stagione e l’ex Genoa rappresenta il profilo ideale.