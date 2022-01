Juve, affare dopo la chiusura del mercato italiano: è ufficiale

A mercato chiuso la Juventus ha ufficializzato la cessione del calciatore, considerato che in Inghilterra il gong scatta alla mezzanotte.

Se per le squadre di Serie A, il sipario del calciomercato è calato alle 20:00 del 31 gennaio, per concludere affari col Regno Unito c’è stato spazio fino alla mezzanotte. Ne ha approfittato la Juventus, per definire la cessione di Aaron Ramsey, della quale ormai si parlava da tempo.

In realtà il filo con la Premier League è stato piuttosto solido. In giornata la Juventus ha annunciato la cessione di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham, dove i due ritroveranno in dirigenza Fabio Paratici ma anche l’ex storico bianconero, Antonio Conte.

In serata è stato annunciato, invece, l’addio ai colori bianconeri sebbene in prestito del centrocampista gallese, anche se in Scottish Premiership.

