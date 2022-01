Calciomercato Juve, Allegri gongola: doppio colpo, visite mediche

Sono due i calciatori che si sono presentati allo JMedical per svolgere le visite mediche: la Juventus consegna le nuove carte ad Allegri

Non solo Zakaria. Le ultime ore di mercato della Juventus saranno impreziosite da un altro annuncio in entrate. I bianconeri hanno stupito tutti negli ultimi giorni, cogliendo di sorpresa pure le concorrenti nella parte alta della classifica che non si attendevano un cambio di passo così evidente della società di Andrea Agnelli.

I bianconeri tuttavia hanno accelerato per proseguire nella formazione di un nuovo ciclo vincente. Questo l’obiettivo della società juventina che sta plasmando una rosa più vicina alle esigenze di Max Allegri. Il tecnico è stato accontentato per puntare all’obiettivo minimo del quarto posto in campionato.

Juventus, visite mediche in corso per Federico Gatti: al Frosinone andranno 10 milioni di euro

Questa mattina anche Federico Gatti si è trasferito al JMedical per sostenere le visite mediche, come ha fatto anche Denis Zakaria. Come riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’, il calciatore si è presentato al centro medico della Juventus alle 10.15 e si è fermato anche a scattare qualche foto con i tifosi presenti davanti alla struttura.

Il giovane difensore è il colpo a sorpresa delle ultime ore. Su di lui, infatti, appariva in netto vantaggio il Torino ma poi i granata sono stati battuti dall’inserimento lastminute della Juventus.

I bianconeri lo lasceranno in prestito fino al termine della stagione al Frosinone con cui si è messo in mostra in questo campionato agli ordini di una vecchia conoscenza del tifo bianconero, Fabio Grosso. Il difensore ha siglato tre reti in 18 partite in questa prima parte del torneo di Serie B.

Il giovane calciatore è destinato a rilevare il testimone dalla vecchia guardia della difesa. Gatti si trasferisce alla Juventus in cambio di 10 milioni di euro al Frosinone, bonus compresi.

Un’importante operazione anche per i gialloblù che appena qualche mese fa lo hanno prelevato dalla Pro Patria. Il difensore classe 1998 di Rivoli dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell’Alessandria si è trasferito al Pavarolo, nel dilettantismo piemontese e da lì ha cominciato la sua ascesa. Ha vestito pure la maglia del Verbania. Ora l’approdo alla Juventus, un sogno ad occhi aperti per lui.