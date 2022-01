Calciomercato Atalanta, ecco la sorpresa di Gasperini: adesso è ufficiale

Dopo l’arrivo di Boga dal Sassuolo per 22 milioni di euro, l’Atalanta regala un altro attaccante esterno a Gasperini.

Dopo i due pareggi per 0-0 contro Inter e Lazio, l’Atalanta domenica ospiterà il Cagliari di Mazzarri. I nerazzurri, in attesa del recupero del match dell‘Epifania contro il Torino, sono quarti in classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus e contro i sardi vorranno riprendere a vincere per rafforzare la propria posizione.

Gasperini ha dovuto affrontare tantissime assenze nelle ultime settimane tra infortuni e positività al Covid-19. Il tecnico spera di recuperare più giocatori possibili per il rush finale della stagione. Contro il Cagliari dovrebbe tornare in campo Zapata. Il colombiano è out da fine dicembre, ma in questi giorni si sta allenando a pieno regime.

Un altro calciatore che potrebbe giocare con il Cagliari è il nuovo arrivo Boga. L’Atalanta ha preso l’ivoriano durante questo mercato di gennaio dal Sassuolo in prestito con l’obbligo di acquisto a 22 milioni di euro più bonus. Il calciatore dovrebbe rientrare in questi giorni dalla Coppa d’Africa, dove ha giocato solo uno spezzone contro l’Egitto.

Atalanta, preso Mihaila in prestito dal Parma

Dopo l’arrivo di Boga, in questi minuti l’Atalanta ha chiuso anche l’acquisto di Valentin Mihaila. L’attaccante esterno si trasferirà dal Parma in prestito con diritto di riscatto. Il rumeno ha impressionato nel club emiliano, segnando anche 2 gol nelle 13 partite giocate quest’anno in campionato.

Mihaila dovrebbe sostituire Miranchuk, che è molto seguito dalla Lazio di Maurizio Sarri. L‘Atalanta è stata attiva anche sul fronte uscite:con la cessione di Gosens all’Inter, dando fiducia a Pezzella e Zappacosta, e con i prestiti di Piccoli al Genoa e di Lovato al Cagliari.