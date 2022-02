“Ha fatto bene…”: Mondiali, la rivelazione che farà piacere a Mancini

Le convocazioni di Mancini in vista dei Playoff Mondiali hanno fatto molto discutere. C’è però chi ha apprezzato la scelta di Mancini.

Manca sempre di meno e l’Italia sarà impegnata in un durissimo test per la qualificazione ai prossimi Mondiali. La Nazionale di Mancini, campione d’Europa in carica, dovrà affrontare prima la Macedonia e poi la vincente tra Portogallo e Turchia per ottenere il pass per Qatar 2022.

Una situazione che nessuno si aspettava dopo gli Europei, ma che ha visto Roberto Mancini subito lavorare per trovare soluzioni. Il ct ha convocato a sorpresa Mario Balotelli per lo stage, soluzione che potrebbe fare da ‘tampone’ all’emergenza gol per l’attacco azzurro.

‘Super Mario’ sta facendo molto bene in Turchia e Mancini sta pensando di provarlo in vista dei prossimi complicati impegni. Questa scelta ha creato molte polemiche, ma c’è anche chi ‘difende’ il ct azzurro.

Capello parla della convocazione di Mario Balotelli e plaude Mancini

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport l’ex tecnico ed attuale opinionista Fabio Capello ha parlato della scelta del ct azzurro di convocare Balotelli e da un lato si è detto d’accordo con il ct campione d’Europa:

“Mancini ha portato Mario al Manchester City e lo conosce meglio di chiunque altro. Ha fatto bene a portarlo, lo stage è l’occasione per parlarci da vicino e valutare le sue condizioni fisiche. Ovviamente dipende sempre da quale Balotelli si presenterà in ritiro e quale testa avrà. Sono tutti bravi a parlare, poi si deve vedere. In ogni caso è una scelta difficile per Roberto”.