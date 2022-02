Calciomercato Milan, la brutta notizia è ufficiale: arriva l’annuncio

Ottime notizie in casa Torino: arriva un rinnovo importante, che però infrange bruscamente le speranze del Milan

Il calciomercato si è ufficialmente chiuso il 31 gennaio. Eppure i club non fermano le trattative per il futuro, sia con le altre società sia con i propri tesserati. Specialmente con quelli in scadenza di contratto. Il Torino, dopo aver visto con amarezza sfumare all’ultimo minuto l’operazione legata all’arrivo di Federico Gatti, ora mette in cassaforte un importante rinnovo. Brutte notizie, di rimando, per il Milan.

È arrivata perciò in mattinata la firma, per il rinnovo di contratto, di un giocatore che ancor di più sotto la guida di Ivan Juric si sta rivelando fondamentale. Basti pensare alle prestazioni disputate contro la Fiorentina (in cui ha contenuto in modo eccellente l’ex viola Vlahovic) e contro il Sassuolo (dove ha limitato fortemente i danni che avrebbe potuto procurare Scamacca).

Il protagonista in questione è ovviamente Gleison Bremer. Il Torino ha infatti annunciato, in via ufficiale, che il difensore centrale classe 1997 ha rinnovato con il club e che quindi l’avventura insieme continuerà con buone motivazioni da entrambe le parti. Il Milan, in questo modo, vede sfumare un colpo di mercato che ormai sembrava essere fatto: Bremer non arriverà a giugno come i rossoneri speravano. Il rinnovo spegne ogni speranza in Stefano Pioli.

Calciomercato Torino, arriva il rinnovo di Bremer: c’è il comunicato, infrante le speranze del Milan

Gleison Bremer, difensore centrale di nazionalità brasiliana arrivato al Torino nel 2018 dall’Atlético Mineiro, ora ha rinnovato il proprio contratto con il club. Il Milan desiderava prenderlo la prossima estate, ma le speranze sono state infrante bruscamente. Come riferito tramite una nota ufficiale, infatti: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024“.

“La sua crescita in granata – si legge ancora nel comunicato – è costante. Attento e implacabile in marcatura, Bremer si fa apprezzare anche in fase offensiva tanto da essere in Europa uno dei difensori più prolifici in zona gol: in queste quattro stagioni sono già 12 (10 in campionato e 2 in Coppa Italia) nelle 98 presenze in partite ufficiali”. L’alternativa principale per il Milan resta Botman.