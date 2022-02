“Zaniolo alla Juventus”; svelata l’offerta bianconera

Dopo la parziale apertura del ds della Roma Tiago Pinto, Zaniolo è tornato nel mirino della Juventus. Che ha già preparato un’offerta.

A meno di 24 ore dalla chiusura del calciomercato invernale una nuova possibile trattativa ha infiammato la Serie A. Protagonista della questione Nicolò Zaniolo, talento cresciuto nell’Inter ed esploso nella Roma e da tempo nel mirino della Juventus.

Le parole di Tiago Pinto, ds giallorosso che in conferenza stampa ha detto che “nessuno può sapere se Zaniolo giocherà con la Roma la prossima stagione”, hanno acceso il dibattito su un futuro a breve termine che se non sembrava già scritto da molti veniva comunque considerato nella Capitale.

Invece l’affermazione di Pinto ha cambiato tutto. Preoccupando i tifosi della Roma e naturalmente esaltando quelli della Juventus. La Vecchia Signora del resto segue Zaniolo da tempo, e studia l’offerta da recapitare a Dan Friedkin per vestirlo di bianconero.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Per Zaniolo la Juventus tenta la carta McKennie

Secondo Tuttosport in edicola oggi, nella trattativa per Zaniolo la Juventus potrebbe tentare di inserire uno tra Moise Kean e Weston McKennie. Soprattutto il secondo, texano come Friedkin, potrebbe ingolosire una Roma che vuole espandersi sul mercato statunitense e potrebbe farlo con un testimonial come il centrocampista attualmente in bianconero.

Arrivato a Torino piuttosto in sordina, McKennie è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore nella Juventus. Eclettico, dinamico, bravo nelle proiezioni offensive, si è fatto largo nell’incerto centrocampo bianconero degli ultimi anni ed è molto apprezzato dalla dirigenza juventina.

LEGGI ANCHE>>>Serie A, il mercato non è finito: addio a sorpresa nella Fiorentina

Tuttavia la Vecchia Signora prenderebbe in considerazione il suo sacrificio per arrivare a Zaniolo, oggetto del desiderio da anni e adesso mai così vicino. Soprattutto se Paulo Dybala dovesse non rinnovare c’è da scommettere che la Juventus tenterà l’affondo.