Juventus, accade dopo la firma di Bentancur: tifosi spiazzati

Dopo il suo trasferimento a gennaio dalla Juventus al Tottenham di Conte, Bentancur si è tolto finalmente un peso.

La Juventus nel mercato di gennaio ha fatto all-in per cercare di raggiungere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I bianconeri, infatti, hanno preso Vlahovic dalla Fiorentina per 75 milioni di euro e Zakaria dal Borussia Monchengladbach per circa 8 milioni di euro.

I due calciatori sono stati presentati ufficialmente in questi giorni, dove hanno mostrato grande entusiasmo per essere approdati in maglia juventina. ‘La Vecchia Signora’ non si è limitata agli acquisti di Vlahovic e di Zakaria, ma ha preso anche Federico Gatti dal Frosinone per circa 10 milioni di euro. Il difensore rimarrà in prestito in Ciociaria fino al termine della stagione.

La ‘Vecchia Signora’ non è stata solo protagonista in entrata, ma anche sul fronte cessioni. La Juventus, infatti, ha dato in prestito Ramsey ai Rangers ed ha ceduto sia Kulusevski che Bentancur al Tottenham degli ex Paratici e Conte. Se l’ex Parma è stato venduto per circa 40 milioni di euro, l’uruguiano si è trasferito a Londra per 25 milioni di euro.

Juventus, Bentancur segna il suo primo gol con l’Uruguay

Proprio Bentancur è stato protagonista del match, valevole per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar, del suo Uruguay contro il Venezuela. Il centrocampista, difatti, ha segnato il gol, con una gran botta dalla distanza, che ha sbloccato la partita, terminata poi 4-1 a favore de ‘La Celeste’.

Dopo ben 47 partite disputate con la maglia dell‘Uruguay, quella contro il Venezuela è stata la prima rete realizzata da parte di Bentancur con la propria Nazionale. Il centrocampista è stato molto criticato negli ultimi mesi della sua esperienza alla Juventus e questo gol, arrivato subito dopo la firma con il Tottenham, sembra essere un ottimo segnale per la sua nuova avventura in Premier League.