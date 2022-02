Juventus, il gesto social che non piacerà ai tifosi della Fiorentina

Dopo l’ufficialità della cessione di Vlahovic alla Juventus, i tifosi della Fiorentina hanno dovuto affrontare un altro smacco.

Per la Fiorentina è stato un mese di gennaio molto intenso. All’inizio sembrava che Vlahovic dovesse restare almeno fino a giugno, ma poi l’apertura di Pradè alla Juventus ha cambiato tutte le carte in gioco. I dirigenti bianconeri, infatti, hanno chiuso per il serbo in appena una settimana.

La Juventus ha elargito alla Fiorentina ben 75 milioni di euro per portare Vlahovic sotto l’ombra della Mole. Il giovane centravanti in maglia bianconera percepirà ben 7 milioni di euro all’anno fino al 2026, mentre all’agente del calciatore è stata pagata una commissione di circa 15 milioni di euro.

Dopo l’ufficialità della cessione di Vlahovic alla tanto odiata Juventus, a Firenze ci sono state tante polemiche nei confronti della società. Rocco Commisso ha commentato così le critiche ricevute dopo aver venduto il serbo: “Sono molto amareggiato e deluso, devo fermarmi per per riflettere. I procuratori di Dusan sono stati disonesti”.

Fiorentina, la Juventus pubblica un video dove Chiesa e Vlahovic si abbracciano

Non è la prima volta che i tifosi viola sono ‘costretti’ a vedere i loro beniamini lasciare la Fiorentina per la Juventus. Se la cessione di Roberto Baggio nel 1990 è entrata nella storia del calcio italiano, i recenti passaggi in bianconero prima di Bernadeschi e poi di Chiesa comunque non stati presi a cuor leggero.

Proprio Chiesa è stato protagonista con Vlahovic di un video che certamente non farà tanto piacere ai sostenitori della Fiorentina. La Juventus, infatti, ha pubblicato un video su ‘Twitter’ che mostra il centravanti abbracciare il calciatore italiano, in stampelle dopo l’intervento delle scorse settimane, negli spogliatoi della Continassa.