“Quel gesto l’ho capito dopo…”: Milan-Spezia, parla l’arbitro per la prima volta

Milan-Spezia fa ancora parlare di sé: l’errore arbitrale ha inciso nell’animo dei rossoneri, oggi sono arrivate le prime dichiarazioni

La gara tra Milan e Spezia è stata giocata il 17 gennaio 2022. Sono passati perciò diversi giorni ma l’esito pesa ancora nell’animo dei rossoneri. Come riferito più volte anche da Stefano Pioli, che l’errore arbitrale non l’ha proprio potuto ‘digerire’.

Lo sbaglio commesso sull’1-1 da Marco Serra, direttore di gara in quell’occasione, ha pesato sull’esito del match (terminato con la vittoria della squadra ospite) e sull’umore avuto dai giocatori del Milan nei giorni successivi. Per un fallo commesso ai danni di Ante Rebic, ai limiti dell’area avversaria, infatti, l’arbitro ha infatti immediatamente fischiato a favore dei rossoneri, non rendendosi però conto del fatto che si fosse concretizzato il vantaggio.

Risultato? Il gol di Messias arrivato veramente pochissimi secondi dopo il fischio non è stato convalidato, non essendo effettivamente valido. È stato in quel preciso istante che i rossoneri hanno accerchiato l’arbitro, increduli di quanto accaduto. In pochi dimenticheranno il gesto di Rebic che si avvicina con Serra fronte a fronte, non cercando lo scontro ma sorridendo amaramente. Dopo diverso tempo, dunque, è stato proprio l’arbitro a parlare dell’accaduto.

Milan-Spezia, parla l’arbitro Serra: “Quel gesto l’ho capito dopo, ero frastornato”

L’arbitro Marco Serra, a distanza di giorni, parla ai microfoni di ‘Sky Sport’ di quanto avvenuto in Milan-Spezia. Un errore che ha pesato sulla sua carriera arbitrale, tanto da valergli la sospensione. I vertici dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) si sono prontamente scusati con il club rossonero. I giocatori, però, al termine del match hanno raggiunto Serra negli spogliatoi e hanno cercato di ‘consolarlo’, mentre lui era visibilmente scosso.

Come riferito a ‘Sky Sport’, che nel corso della giornata rivelerà l’intervista integrale, Serra ha apprezzato quanto avvenuto nel post partita: “Dai calciatori del Milan gesto bellissimo, ma ero frastornato e l’ho capito solo il giorno dopo. Adesso non vedo l’ora di tornare ad arbitrare”. Inoltre, dal canto suo, il presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange, ha affermato in merito a quanto accaduto: “Ho trovato un uomo ferito ma maturo e motivato. Noi arbitri sappiamo che spesso dobbiamo trasformare i problemi in risorse, ci ha fatto molto piacere la reazione del Milan”.