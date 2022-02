Il gioco del padel ha avuto un enorme impatto negli ultimi mesi e fondamentale è lo sviluppo del gioco e degli atleti.

Il gioco del padel è sempre più presente in Italia ed in generale all’interno delle nostre case. In diverse città italiane stanno nascendo nuovi campi di padel e occorre chiarire bene le regole di uno sport simile al tennis, ma che allo stesso tempo vede tante differenze.

Cosi come nel tennis anche nel padel è fondamentale il gioco a rete, elemento base di un buon giocatore, e quasi un ‘trucco’ per assicurarsi la vittoria. L’obiettivo è riuscire a chiudere il prima possibile il punto e fare in modo che l’avversario non possa rispondere ai colpi ricevuti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Padel, il gioco a rete e modi per chiudere il punto

Ancora una volta ci concentreremo sul padel nella categoria di doppio, assolutamente quella più utilizzata dagli appassionati e nel settore amatoriale. I due giocatori in coppia si organizzano e sebbene la coppia si può disporre in ambo le parti i due giocatori vedono un giocatore che dal servizio resta a fondo campo per rispondere di diritto e rovescio all’avversario ed un giocatore invece attaccato alla rete.

LEGGI ANCHE >>> Roma, è arrivata la decisione su Mourinho: colloquio con il presidente

Il giocatore a rete deve essere ovviamente molto abile con le volèe e deve quindi fare costanti esercitazioni per migliorare i suoi colpi a rete. Non sarà semplice e probabilmente (questo vale soprattutto in ambito professionistico) bisognerà essere dotati di una discreta mano per i colpi di volo. D’altronde nessuno di noi è Roger Federer, ma pian piano con il lavoro si può migliorare.

LEGGI ANCHE >>> “Sono stato vicino al Real”: Inter, la rivelazione che nessuno si aspettava

Personalmente reputo importante attaccare a rete con colpi precisi e ben organizzati, ma talvolta è fondamentale anche la potenza del colpo. Schiacciando a rete (volèe di dritto) il tennista può far rimbalzare la palla in modo che addirittura la pallina torni direttamente nel proprio campo. Questo colpo è rischioso, ma ti garantisce di diritto la vittoria del punto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Un’altra possibilità interessante per il giocatore è quella di utilizzare colpi molto profondi prima a destra e poi a sinistra (o viceversa) costringendo cosi gli avversari, compreso quello a rete, ad indietreggiare. In questo modo il giocatore a rete può chiudere con una stop volley, un colpo lieve sulla pallina e preciso con i giocatori impossibilitati a rispondere. Piccoli consigli che possono cosi facilitare anche i principianti.