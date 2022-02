Napoli, che guaio per Spalletti: uno degli azzurri si fa male in nazionale

Brutte notizie per il Napoli. Un giocatore non ci sarà contro il Venezia, a causa dell’infortunio rimediato in nazionale.

Il Napoli si rituffa nel campionato dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali. Gli azzurri reduci da tre vittorie consecutive ottenute ai danni del Sampdoria, del Bologna e della Salernitana al momento occupano il secondo posto a quota 49 punti. Ora l’attenzione è rivolta alla prossima sfida contro il Venezia quartultimo in classifica.

Nelle ultime ore però il tecnico Luciano Spalletti ha ricevuto una brutta notizia, che potrebbe costringerlo ad effettuare qualche modifica a livello tattico. Hirving Lozano, nel corso della partita tra Messico e Panama, ha riportato infatti un brutto infortunio e rischia di dover restare ai box per un lungo periodo.

L’esterno, intorno al 62esimo minuto, si è scontrato con Michael Murillo restando a terra dolorante. Immediato l’ingresso in campo dello staff medico, che lo ha portato via in barella. In seguito Lozano è stato trasportato nell’ospedale più vicino allo stadio, dove ha ricevuto tutte le cure del caso.

Napoli, Lozano si fa male in nazionale

I controlli medici a cui è stato sottoposto, come riportato dalla testata ‘Marca Claro’, hanno fatto emergere una lussazione della spalla destra. Una brutta tegola per Spalletti ed il Napoli, in vista dell’importante gara di Europa League che vedrà gli azzurri affrontare il 17 ed il 24 febbraio il Barcellona.

Ulteriori esami avranno luogo a stretto giro di posta ma nel caso in cui la diagnosi venisse confermata Lozano rientrerà in campo soltanto ad inizio aprile, nella partita con l’Atalanta (3) o la Fiorentina (10). In ogni caso prosegue nel peggiore dei modi la stagione del messicano, autore di 5 gol e 3 assist in 28 presenze complessive tra campionato, Europa League e Coppa Italia con la maglia del Napoli.