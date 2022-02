“Roba scioccante”: Inter-Milan, il retroscena svelato in diretta

Manca sempre meno ad Inter-Milan, il derby che infiammerà la giornata calcistica di Serie A di domani. Il retroscena di Tancredi Palmeri.

Il super derby Inter-Milan è sempre più vicino. L’atmosfera, dopo la pausa, sta per infiammarsi di nuovo. Cresce l’attesa per il derby di Milano che mette in palio punti importantissimi in ottica classifica. La squadra di Simone Inzaghi resta in cima all’elenco a quota 53 punti e con una gara in meno, mentre i rossoneri di Stefano Pioli inseguono al terzo posto con 49 punti.

Solo quattro punti dividono le due sponde di Milano, pronte a darsi battaglia domani pomeriggio alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Inter-Milan, il retroscena di Tancredi Palmeri

Alla vigilia della gara della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022 i commenti si sprecano. E’ caccia al ricordo ed al retroscena più inedito. A svelarne uno è stato il giornalista Tancredi Palmeri che è intervenuto in diretta sul canale Twitch di SerieANewsTV.

Ecco quanto dichiarato dal collega in diretta sul nostro Twitch: “Quando a Javier Zanetti e Paolo Maldini ho chiesto quale fosse la partita col clima più incredibile a San Siro hanno dato una risposta uguale, tra l’altro uguale alla mia da spettatore. Entrambi hanno detto Inter-Milan, semifinale di ritorno della Champions League. Entrambi hanno indicato quella partita. Ed effettivamente quando io ero lì ci fu una roba pazzesca. Io mi ricordo che quando segnò l’Inter a sei minuti dalla fine non credo che ci sia una fila rossonera o nerazzurra che sia rimasta ferma e che non si sia mossa tutta. E’ stata una roba scioccante, davvero scioccante. C’era una roba che esplodeva…”.