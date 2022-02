“Accordo? Impossibile”: Inter, l’annuncio dell’agente gela Marotta

Marotta punta a rinforzare l’Inter guardando ai parametro zero: dopo Onana, altro calciatore nel mirino ma c’è la smentita dell’agente

Chiuso il calciomercato di gennaio, l’attenzione ora è orientata su quei calciatori in scadenza di contratto, che sono già liberi di firmare per una nuova squadra. Ogni formazione pertanto sonda l’opportunità che può fare al caso suo.

Anche l’Inter non si tira indietro da questa modalità di mercato. Non a caso, i nerazzurri hanno già rilevato André Onana dall’Ajax. Il portiere camerunese ha pure effettuato le visite mediche e da luglio si unirà ai nerazzurri. Non è questo l’unico obiettivo di Beppe Marotta. Il dg ha ricevuto una vera e propria doccia fredda nelle ultime ore.

Inter, l’agente di Luiz Felipe smentisce un accordo con Beppe Marotta: “Impossibile”

Tra i calciatori di maggiore prestigio a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto impegnati in Italia c’è Luiz Felipe. Il centrale brasiliano con passaporto italiano classe 1997 dovrebbe lasciare la Lazio in estate. Sul suo futuro negli ultimi giorni è emersa con forza la pista Inter.

L’agente del calciatore, Stefano Castagna, tuttavia ha smentito questa opportunità. Contattato da ‘Il Messaggero’, in proposito ha detto che è “impossibile”. Una doccia fredda per Marotta e per i tifosi nerazzurri.

Per rinforzare la propria difesa quindi il dg interista dovrà guardare altrove oppure attendere che i tempi siano maturi per completare l’assalto al difensore della Lazio.

Non sarebbe la prima volta che questo si verifica. L’Inter, infatti, ha strappato ai biancocelesti a parametro zero pure Stefan De Vrij. Il difensore olandese si è trasferito in nerazzurro nel 2018. La notizia che già si rincorreva da tempo diventò certa quando l’Inter, come raccontò ‘Sky Sport’, depositò il suo contratto a due giornate dalla fine del campionato.