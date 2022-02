Mondiali, la notizia spiazza i tifosi: “In un altro paese…”

Il prossimo campionato di Serie A vivrà l’incognita relativa ai Mondiali in Qatar, torneo che si disputerà verso la fine di questa annata.

La qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali è ancora in bilico. La squadra di Roberto Mancini dovrà affrontare semifinale ed eventuale finale Playoff per accedere ai prossimi Mondiali di calcio che si terranno in Qatar.

Comunque vada si tratterà di un evento atipico visto che si terranno tra la fine di Novembre e l’inizio di Dicembre, una situazione sicuramente nuova per i tifosi italiani. Solitamente in quel periodo si gioca infatti il campionato di Serie A che ora dovrà essere invece sospeso.

I tifosi italiani pensano anche alla peggiore delle ipotesi, la situazione che vede l’Italia eliminata e la Serie A ferma invece per i Mondiali.

Mondiali, De Siervo ha una proposta per i club di Serie A

Arrivano ultime importanti indiscrezioni riguardo il periodo ‘di pausa’ che i club di Serie A dovranno affrontare forzatamente per i Mondiali di calcio. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb l’ad della Serie A ha pensato ad una nuova proposta per massimizzare i ricavi e far giocare ancora i club di Serie A.

La Serie A starebbe pensando ad un torneo ‘chiuso’ da tenere negli Stati Uniti durante il periodo in cui si giocheranno i Mondiali di calcio. Questa sarebbe una situazione sorprendente visto che i club saranno ‘ridimensionati’ dalle Nazionali. E’ stato calcolato che con l’Italia ai Mondiali sarebbero circa 85 i giocatori del nostro campionato in Qatar mentre i restanti potrebbero tranquillamente essere in campo in questo torneo. Un’ipotesi curiosa e particolare che desterebbe sicuramente scalpore.