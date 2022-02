Roma, anche Mourinho lo ammette: c’è un problema con il big

Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dove si è soffermato sia sul Genoa che sul futuro di un suo giocatore.

Dopo la rocambolesca sconfitta dell’Olimpico contro la Juventus, la Roma è riuscita a battere sia il Cagliari che l’Empoli dell’ex Andreazzoli prima della sosta. I giallorossi sono sesti in classifica con un distacco di cinque punti dall’Atalanta quarta che, però, deve recuperare ancora il match dell’Epifania contro il Torino.

La Roma domani sfiderà in casa il Genoa di Blessin. I liguri sono in grande difficoltà, ma cercheranno di fare di tutto per strappare punti ai capitolini. Mourinho ha presentato la partita contro i rossoblù in conferenza stampa: “Sarà una sfida molto difficile, perché hanno cambiato sia il tecnico che tanti calciatori”.

Il portoghese ha poi continuato il suo intervento: “E’ dura capire in anticipo che tipo di avversario affronteremo domani e se il Genoa fornirà la stessa prestazione che fece contro l’Udinese, ma noi giochiamo in casa e vogliamo ottenere la terza vittoria consecutiva davanti ai nostri tifosi”.

Mourinho sul ‘caso’ Zaniolo: “Le parole di Tiago Pinto sono state strumentalizzate”

Mourinho si è poi soffermato su Zaniolo: “Dichiarazioni di Tiago Pinto? Sono assolutamente normali. E’ difficile per un dirigente sincero, e che non vende fumo, affermare che un giocatore resterà qui con noi anche l’anno prossimo. Ci potrebbero essere delle conseguenze negative anche per il calciatore stesso”.

L’ex allenatore dell‘Inter ha poi concluso così il suo intervento su Zaniolo: “La parole d’ordine è maturità. Anche la stampa deve essere matura, perché le dichiarazioni di Tiago Pinto sono state strumentalizzate per una settimana. Se vogliamo continuare a migliorare, i giocatori importanti devono restare con noi. Zaniolo resterà nella Roma, sicuramente, almeno fino al 2024″.