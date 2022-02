‘Zaniolo non fa la differenza’: Roma, la bocciatura dell’ex beniamino

Tempi duri per Nicolò Zaniolo: il trequartista di Mourinho è stato punzecchiato da un ex beniamino dei tifosi della Roma in un’intervista

Il futuro di Nicolò Zaniolo nella Roma sembra essere a repentaglio. Le parole di Tiago Pinto durante l’ultima conferenza stampa hanno creato grossi interrogativi intorno alla figura del numero ventidue giallorosso.

Le parole rilasciate a ‘La Repubblica’ da un ex beniamino della Roma sul calciatore hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco e sono destinate a far discutere l’ambiente romano in queste ore.

Roma, Nainggolan ‘boccia’ Zaniolo dal Belgio: “Non fa la differenza, lo scudetto con l’Inter non lo sento io”

Nell’intervista rilasciata a ‘La Repubblica’, Radja Nainggolan ha parlato anche di Nicolò Zaniolo. “È un grandissimo calciatore ma quando, contro le grandi, la squadra non gioca bene anche lui non fa la differenza. Nella ‘mia’ Roma eravamo pieni di giocatori di personalità. C’erano Totti, De Rossi, Salah, Alisson e Strootman. Il mio rimpianto più grande di quella avventura è aver fatto il record di punti senza aver vinto nulla”

Il calciatore ha parlato anche del suo stile di vita molto contestato: “Se faccio tardi, bevo e fumo una sigaretta non penso di fare nulla di male. Il giudizio della gente non mi ha mai preoccupato. Ci sono calciatori che bevono più di me ma siccome lo fanno a casa nessuno li vede. Il giudizio dei moralisti mi ha danneggiato perché si fidano di tutto quello che gli viene detto senza conoscere invece la persona”.

Riguardo al percorso con l’Inter ha poi aggiunto: “Non è partito bene fin dall’inizio. Inizialmente ero felice ma la delusione per aver lasciato la Roma era più forte. Il calcio di rigore sbagliato con la Lazio in Coppa Italia è stato un bivio perché i tifosi hanno iniziato a fischiarmi e ho perso fiducia in me stesso. Se le cose fossero andate diversamente, avrei potuto dire la mia. Lo scudetto dell’anno scorso non lo sento mio perché non sono stato protagonista”.

Radja Nainggolan è tornato in Belgio in questa stagione. Si è accasato al Royal Antwerp con cui in campionato ha firmato due reti in diciotto partite. Una terza marcatura l’ha poi firmata in Europa League, contro il Francoforte.