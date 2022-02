“Rischia il blocco del mercato”: Serie A, il club trema in queste ore

Il Cagliari è stato richiamato dal tribunale della Fifa al pagamento della cifra dovuta al Boca: i sardi rischiano il blocco del mercato

Il Cagliari di Walter Mazzarri è impegnato nella corsa salvezza e in virtù dei risultati recenti a acquisito fiducia nella buona riuscita della rimonta in coda.

I sardi però ora hanno accusato un nuovo imprevisto che rischia di distogliere l’attenzione dal pensiero più importante. I rossoblù infatti sono stati richiamati dalla Fifa e dovranno provvedere a risolvere l’incresciosa situazione che si è venuta a creare.

Cagliari, sanzione dalla Fifa: i rossoblù non hanno pagato una rata per Nandez al Boca Juniors

Il Tribunale della Fifa ha accolto parzialmente la richiesta del Boca Juniors che si è presentato dinnanzi ai giudici per vedersi riconosciuto il pagamento della rata non saldata dal Cagliari per Nahitan Nandez. La vicenda infatti non si è risolta in maniera amichevole e dunque il club argentino ha deciso di portare il caso in tribunale per vedere riconosciuti i propri interessi.

Il Cagliari, come riporta l’Unione Sarda, ha 45 giorni di tempo per saldare il suo debito di circa due milioni di euro. I rossoblù dovranno inoltre pagare alcuni interessi sulla cifra in esame. Se questo non dovesse avvenire allora rischia il blocco del calciomercato per le prossime tre sessioni.

Al momento, la società del presidente Tommaso Giulini non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito ala vicenda dal quale la squadra di Walter Mazzarri dovrà isolarsi se non vuole lasciarsi distrarre in un momento così delicato della propria stagione.

Nandez è arrivato a Cagliari dal Boca Juniors nel 2019. Il calciatore uruguagio è costato alla società sarda circa 17 milioni di euro. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 2024. Sono stati diversi i club che si sono fatti avanti timidamente per lui per sottrarlo all’undici cagliaritano.