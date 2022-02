“Giocheranno insieme…”: Serie A, il tecnico esce allo scoperto in conferenza

Domani ci sarà il derby tra Inter e Milan, ma in Serie A c’è tanta curiosità anche sulla Juventus che affronterà il Verona dell’ex Tudor.

La Juventus è stata sicuramente la regina di questo calciomercato invernale. I bianconeri con gli acquisti di Zakaria e di Vlahovic vogliono cambiare radicalmente il senso di questa stagione, che li vedeva in difficoltà per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, è quinta in campionato ad un punto dall‘Atalanta quarta che, però, deve recuperare ancora il match contro il Torino. Con questi nuovi arrivi, soprattutto quello di Vlahovic, la Juventus ha lanciato un fortissimo segnale di forza a tutto il campionato italiano.

La Juventus parte 2 di questa stagione esordirà domenica sera contro il Verona dell’ex Tudor. I bianconeri hanno un conto in sospeso contro i veneti, considerando la sconfitta dell’andata per 2-1 (doppietta di Simeone). Proprio il tecnico croato ha parlato del match di domenica in conferenza stampa: “Vlahovic? E’ forte, ma si gioca sempre in undici. Hanno tantissimi campioni che possono cambiare l’andamento della gara in un secondo. Sarà un bel match da disputare”.

Serie A, Tudor su Juve-Verona: “Kalinic e Lasagna giocheranno insieme”

Tudor ha poi parlato del possibile sostituto di Simeone che non sarà del match, perché squalificato: “Ballottaggio tra Kalinic e Lasagna? Giocheranno insieme. Entrambi meritano di esserci contro la Juventus. Kale ha fatto gol, mentre Lasagna è da tempo che ha un’ottima condizione”.

L’allenatore ha poi concluso il suo intervento: “Gara particolare per me? Sarà la prima volta che andrò all’Allianz da mister avversario. Proveremo a giocare la partita nel miglior modo possibile, andando lì a fare il nostro calcio. Stiamo vivendo un buon momento di forma ed abbiamo provato a migliorare alcune cose in settimana”.