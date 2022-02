“Può andare in Premier”: Milan, brutta notizia in vista del derby

Vigilia importante in casa Milan. I rossoneri affronteranno questa sera l’Inter nel derby di Milano, ma tiene sempre banco il calciomercato.

Il Milan affronterà questa sera una delle gare più importanti della stagione. Non solo il derby ma anche un incontro che vale la possibilità di continuare la sfida scudetto all’Inter e gli uomini di Stefano Pioli lo sanno bene.

Non ci saranno Ibrahimovic e Rebic, la presenza di Tomori è in dubbio fino all’ultimo ma la squadra rossonera farà di tutto per onorare al meglio una sfida attesa come il derby di Milano.

Il club rossonero in inverno ha provato invano ad acquistare il difensore del Lille Sven Botman, ma il club francese ha blindato il forte centrale almeno fino al termine di questa stagione. Il Milan ci riproverà ma in arrivo non ci sono buone notizie.

Milan, Newcastle e Tottenham sulle tracce di Botman

Botman è ancora il principale obiettivo di calciomercato del Milan, anche per l’estate. Il club rossonero dovrà stare attento però al forcing del Tottenham di Antonio Conte e del Newcastle degli sceicchi.

Il tecnico pugliese vuole un centrale di spessore ma il club rossonero deve stare attento soprattutto al Newcastle, pronto a fare follie per rinforzare la propria squadra. A riportarlo è il tabloit inglese The Athletic.