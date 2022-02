Juventus, Allegri è pronto alla rivoluzione: tripla sorpresa in attacco

Allegri pronto a rivoluzionare la sua Juventus già contro l’Hellas Verona. C’è una tripla novità in attacco: cambia tutto.

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta ad inaugurare un nuovo corso. Il club bianconero, con l’arrivo di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, è decisa a recuperare i punti perduti nel girone di andata per non rischiare di dover dire addio agli obiettivi stagionali. Non si può più sbagliare a Torino, anche perché la concorrenza è agguerritissima.

La squadra piemontese è ferma al quinto posto a quota 42, a ben undici punti dall’Inter capolista, seguita a ruota dalla Roma di José Mourinho, distante quattro punti nell’elenco generale di Serie A 2021/2022. Servono le giocate dei nuovi arrivati per qualificarsi alla prossima edizione di Champions League.

Juventus, Allegri schiera il tridente

Max Allegri deve qualificarsi in Champions League a tutti i costi per non mandare in fumo la stagione. Bisogna prima, però, superare la concorrenza dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Già da domani, contro l’Hellas Verona di Igor Tudor, parte la rincorsa sulle prime della lista.

Contro la formazione scaligera potrebbero esserci diverse novità di formazione. A riferirlo è l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ che racconta dell’intenzione di Allegri di stravolgere l’undici titolare. Con Juan Cuadrado ancora non al 100%, è probabile che il tecnico schieri un 4-3-3 a sorpresa, con Giorgio Chiellini a guidare la retroguardia e Denis Zakaria in mezzo al campo. Il tridente in avanti sarebbe, a quel punto, formato da Dusan Vlahovic, Alvaro Morata e Paulo Dybala.