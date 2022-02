Serie A, consigli per il Fantacalcio: chi schierare nella 24esima giornata

Mancano ormai poche ore all’inizio della 24esima giornata di Serie A: torna il campionato e tornano le formazioni da schierare al Fantacalcio

Dopo circa due settimane di sosta, torna (finalmente) la Serie A. Con il campionato, però, tornano anche le formazioni da schierare al Fantacalcio. Allora partiamo con i nostri consigli.

Un fine settimana che riprende alla grande, considerate le gare in programma a partire da oggi, sabato 5 febbraio, e in chiusura lunedì 7 febbraio. Ne abbiamo parlato nella giornata di ieri in diretta a SerieANewsTv, sul nostro canale Twitch, e saranno riportati di seguito i nomi consigliati per gli impegni di questi tre giorni.

Ad aprire le danze quest’oggi c’è Roma-Genoa (ore 15:00), si continua con il derby della Madonnina di Inter-Milan (ore 18:00) e si chiude il sabato con Fiorentina-Lazio (ore 21:45). Per domani, domenica 6 febbraio, saranno giocate nell’ordine: Atalanta-Cagliari (ore 12:30), Bologna-Empoli (ore 15:00), Sampdoria-Sassuolo (ore 15:00), Venezia-Napoli (ore 15:00), Udinese-Torino (ore 18:00) e Juventus-Verona (ore 20:45). Si termina lunedì con Salernitana-Spezia (ore 20:45).

Serie A, dubbi dell’ultimo minuto su chi schierare nelle formazioni del Fantacalcio? Ecco i nostri consigli

Come di consueto, nella giornata di ieri in diretta a SerieANewsTv sono stati nominati quei giocatori che in campo potrebbero fare la differenza in questo turno di Serie A. In porta fiducia a Wojciech Szczesny, dal momento che la Juventus è chiamata a riscattare la precedente prestazione disputata contro il Verona. Occhio, invece, a Mike Maignan da un lato e ad Samir Handanovic dall’altro, dal momento che Inter-Milan potrebbe essere una partita di spettacolo e gol.

In difesa fiducia a Giuseppe Pezzella, che vuole mettersi in mostra nell’Atalanta, ma occhio anche a Mergim Vojvoda e Rick Karsdorp, oltre che al seguitissimo nelle aste di riparazioni Amir Rrahmani. Per il centrocampo torna Ruslan Malinovskyi dopo una lunga assenza e potrebbe regalare gioie. Occhio a Stefano Sensi sulla trequarti, desideroso di giocare e far bene. Hakan Calhanoglu potrebbe ripetere quanto fatto vedere nel derby di andata. Una certezza, per quanto fatto vedere fino ad ora, è Sergio Oliveira in casa giallorossa.

In attacco sono chiamati sia a Marko Arnautovic sia Beto a sbloccarsi, essendo in ‘digiuno’ di gol da diverso tempo. Mattia Destro potrebbe portare qualche rogna alla difesa della Roma, così come Cabral se dovesse fare il suo esordio nel campionato italiano di massima serie contro la Lazio. Nel derby di Milano occhi puntati su Lautaro Martinez, in fiducia dopo le prestazioni giocate con l’Argentina, e Rafael Leao, il più in forma attualmente nell’attacco rossonero. Riflettori puntati ovviamente anche su Dusan Vlahovic.