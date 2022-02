Tutto pronto per il fischio di inizio di Bologna-Empoli. Alle ore 15:00 allo stadio Dall’Ara Mihajlovic affronta Andreazzoli.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Bologna-Empoli. Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, la formazione di Sinisa Mihajlovic ospita l’undici toscano di Aurelio Andreazzoli per il match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 15:00, dunque, le due formazioni sono pronte a battagliare per i tre punti.

Empoli e Bologna sono vicinissime anche in classifica generale, con i toscani dodicesimi a 29 punti ed i rossoblù tredicesimi a 27 punti. L’obiettivo di giornata è avvicinarsi al Torino di Juric e all’Hellas Verona di Tudor.

Bologna-Empoli, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Vignato; Soriano; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Binks, Bonifazi, Dijks, Kasius, Aebischer, Sansone, Santander, Barrow, Falcinelli.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic; S. Romagnoli Ismajli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Furlan, Viti, Fiamozzi, Tonelli, Rizza, Benassi, Fazzini, Pezzola, Asllani, Verre, La Mantia, Cutrone.