Sarri, frecciata inaspettata alla Juventus: tifosi spiazzati dopo il tre a zero

Dopo la vittoria della Lazio contro la Fiorentina, Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni che non faranno piacere ai tifosi della Juventus.

La Lazio ha sconfitto ieri sera al Franchi la Fiorentina per 0-3. I biancocelesti hanno giocato un’ottima partita contro la squadra di Italiano, meritando il successo finale. Il match è stato sbloccato nella ripresa da Milinkovic-Savic, poi è arrivata l’ennesima rete di Immobile e l’autogol di Biraghi.

La Lazio con questo successo si è portata in classifica al sesto posto, raggiungendo la Roma e superando proprio la Fiorentina. I biancocelesti adesso sono attesi dal quarto di finale di Coppa Italia di mercoledì contro il Milan di Pioli. Dopo le polemiche sul mercato di gennaio tra Sarri e la società, la vittoria contro i viola ha riportato sicuramente il sereno in casa capitolina.

Sarri ha commentato così a ‘DAZN’ il match contro la Fiorentina: “Abbiamo disputato un’ottima gara, giocando molto bene in fase difensiva. Siamo riusciti a capitalizzare nella seconda frazione della partita, ma nel primo tempo abbiamo sprecato tante occasioni da gol. I ragazzi hanno fornito una prestazione di buon livello”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sarri si dimentica della Juventus: “Non mi divertivo così dai tempi di Napoli”

Il tecnico toscano ha poi lanciando anche una ‘frecciata’ alla Juventus : “Come valuto la mia Lazio? Mi ha fatto riscoprire sensazioni forti, non mi divertivo così dai tempi del Napoli. Dispiace che adesso ricominceremo a giocare una partita ogni tre giorni”. Queste dichiarazioni di certo non faranno piacere ai tifosi bianconeri, visto che Sarri non ha menzionato la ‘Vecchia Signora’.

LEGGI ANCHE >>> Lazio, la rivelazione di Sarri spiazza i tifosi: “Ha qualcosa…”

L’allenatore ha poi concluso il suo intervento: “Mercato? E’ terminato, i ragazzi sono questi e stanno crescendo da un paio di mesi. Jovane Cabral? Ha svolto solo due allenamenti con noi, pian piano lo conosceremo meglio. Altrimenti in attacco giocherà Felipe Anderson, comunque abbiamo qualcosa per arrangiarci lì davanti.