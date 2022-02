Cagliari, due nomi a sorpresa: la nuova idea di Mazzarri può cambiare tutto

Due nomi a sorpresa potrebbero rappresentare le nuove armi di Mazzarri in vista della seconda parte della stagione. Il tecnico del Cagliari, dopo il successo contro l’Atalanta, è pronto a confermare l’ottimo stato di forma della sua squadra

Il Cagliari si prepara a un girone di ritorno da assoluta protagonista per cercare di allontanare in maniera definitiva le ansie retrocessione. Serenità ritrovato dopo il successo a sorpresa contro l’Atalanta. Isolani attualmente al 17° posto in classifica in attesa che il Venezia recuperi una gara.

Isolani rinati dopo il mercato, ma soprattutto grazie all’ottimo rendimento a sorpresa di Pereiro, valore aggiunto nella rosa rossoblù e già decisivo in più di una circostante. L’attaccante uruguaiano si candida a ottenere una maglia da titolare in pianta stabile.

Mazzarri, da questo punto di vista potrebbe valutare il possibile passaggio al 3-4-1-2, con Pereiro schierato a ridosso delle due punte. Il ritorno di Keita Balde, inoltre, coinciderà con una nuova soluzione offensiva nell’impianto di gioco di Mazzarri.

Baselli e Pereiro: cambia l’assetto del centrocampo del Cagliari di Mazzarri

Non solo Pereiro trequartista, Mazzarri potrebbe affidare le redini del centrocampo anche a Baselli, pronto a prendere in mano le chiavi del gioco rossoblù già dalla prossima sfida di campionato. L’ex Torino potrebbe rivelarsi utile sia in posizione di play-maker, sia nei panni da mezz’ala.

Una doppia novità tattica che permetterà a Mazzarri di valutare i nuovi scenari tattici con maggiore serenità e spensieratezza. La sensazione è che il Cagliari abbia trovato il giusto assetto tattico e mentale per cercare di conquistare la salvezza in vista del girone di ritorno.