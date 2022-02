Dopo le polemiche delle ultime ore, per Nicolò Zaniolo è arrivata una telefonata inattesa. Direttamente dalla nazionale azzurra.

Un weekend di riflessioni in casa Roma. Il pareggio casalingo contro il Genoa ha indubbiamente lasciato un segno sulla squadra giallorossa, l’ennesimo di una stagione dove i pit-stop sono stati tanti, troppi. Mourinho non avrebbe voluto un’altra frenata cosi brusca, soprattutto in un momento della stagione dove i punti pesano tantissimo e c’è da tenere il passo per evitare di allontanarsi troppo dai propri obiettivi.

La Lazio ha vinto lo scontro diretto contro la Fiorentina agganciando proprio i giallorossi, ma gli spazi tra le tre squadre sono davvero risicati. L’Atalanta dista 4 punti (con una partita in meno) e la Juventus 6 punti. La stagione è ancora lunga, ma non ci si può più permettere passi falsi, soprattutto se l’Europa che conta rappresenta ancora un obiettivo chiaro nella mente dei giocatori e dell’allenatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, caos Zaniolo: arriva la chiamata dall’Italia

Il caso Zaniolo di sicuro ha tenuto banco nelle ultime ore. Il rosso rimediato nel finale di partita contro il Genoa pesa tantissimo, e potrebbe tramutarsi in una tegola pesante per la sua squadra. Molto dipenderà dal referto di Abisso, ma il giocatore giallorosso rischia concretamente di saltare due partite soprattutto per come è arrivata l’espulsione. La mano pesante da parte del giudice sportivo, insomma, è più che mai plausibile.

LEGGI ANCHE >>> “Non c’è spazio, è impossibile”: Juve, Vlahovic non basta e arriva sentenza

Un momento non particolarmente esaltante per il classe ’99, e per questo si sono fatti sentire anche da casa Italia. Come riportato stamattina dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, è stato Gianluca Vialli a telefonare al numero 22 della Roma, facendo i complimenti per il gol e rincuorandolo in vista del prossimo futuro azzurro. Zaniolo rappresenta il futuro della nazionale, ed in questo momento proprio dallo staff di Mancini si è voluto rimarcare questo fondamentale aspetto proprio al giocatore, in particolare dopo le tensioni del match contro il Genoa.