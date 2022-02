“Sarebbe stato uguale”: Juve, l’ex viola piazza la stoccata a Vlahovic

Dopo l’addio di Vlahovic, la Fiorentina ha perso per 0-3 contro la Lazio. Sul momento dei viola è intervenuto un ex giocatore.

Dopo la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus per circa 75 milioni di euro, in casa Fiorentina è scoppiato un autentico putiferio. I tifosi gigliati hanno criticato aspramente il presidente Rocco Commisso per aver venduto il centravanti serbo alla più acerrima nemica del club toscano.

Il patron viola ha mostrato tutto il suo dispiacere per quello che accaduto con Vlahovic in alcune recenti dichiarazioni: “Sono molto amareggiato e deluso, mi devo fermare a riflettere. Non mi sono mai tirato indietro, dando una mano a tutti i fiorentini. Non posso accettare così tanta cattiveria”.

Tutte queste polemiche sicuramente non hanno aiutato il lavoro di Vincenzo Italiano in questi giorni, tantoché la prima gara del dopo Vlahovic non è andata per niente bene per la Fiorentinta. I viola, infatti, sabato hanno perso all’Artemio Franchi per 0-3 contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Graziani sulla Fiorentina: “Contro la Lazio sarebbe stato uguale anche con Vlahovic”

Contro i capitolini la prestazione della Fiorentina è stata molto deludente. Proprio sul momento della squadra di Italiano è intervenuto Ciccio Graziani ai microfoni de ‘La Nazione’: “Con la Lazio sarebbe stato stato uguale anche se ci fosse stato Vlahovic. Offensivamente è stato fatto troppo poco per recare qualche fastidio ai biancocelesti”.

L’ex calciatore della Fiorentina, e campione del Mondo nel 1982 con l’Italia di Rossi e Bearzot, ha poi concluso il suo intervento, soffermandosi sul nuovo attaccante viola: “Cabral? E’ bravo, ma ha bisogno di tempo. Anche Cristiano Ronaldo ci ha messo quattro partite prima di segnare il suo primo gol con la Juventus”.