“È la più antisportiva al mondo…”: Sarri scatenato prima di Milan-Lazio

Sarri non ci sta e si sfoga nel corso della sua intervista ai microfoni di ‘Lazio Style Channel’: le parole del tecnico prima di Milan-Lazio

L’ultima volta che ha varcato le porte di San Siro, è tornato a casa con una squalifica sul groppone. Adesso, Maurizio Sarri è pronto a tornare nella tana del Milan, nella speranza di portare a casa una semifinale di Coppa Italia che rilancerebbe ulteriormente il morale della piazza laziale.

Dopotutto, il 3-0 di Firenze è un ottimo biglietto da visita per la Lazio ed il suo tecnico. In particolare nella settimana successiva al Derby di Milano, che ha galvanizzato ancor di più il momento di forma dei padroni di casa.

“Siamo cambiati rispetto all’ultima gara, sono curioso di capire quanto saranno cambiati anche loro”, commenta Maurizio Sarri ai microfoni di ‘Lazio Style Channel’. “Ogni partita è un discorso a parte, soprattutto quando sono ad eliminazione diretta”.

Verso Milan-Lazio, che sfogo in diretta per Maurizio Sarri

Di qui, Sarri si sposta sulla Coppa Italia e sulla gara di domani contro il Milan: “Entrambe le squadre arrivano con i presupposti giusti. Loro hanno vinto il Derby e noi una gara importante”. Poi il tecnico si sfoga sul format della competizione: “La Coppa Italia è una delle competizioni più antisportive al mondo… È fatta per far arrivare certe squadre alle dirette televisive. È palese. Non sappiamo nulla circa il quando, il dove o su chi fa i sorteggi”.

Parole dure quelle di Sarri, che prova a voltare pagine e a disegnare il probabile undici anti-Milan: “Non ho ancora un’idea precisa, ma non dobbiamo farci condizionare da quella che fu la partita d’andata. Adesso, giocheremo con tanta motivazione. La Coppa Italia è un traguardo importante per squadre come la nostra, nella terra di nessuno. Sarà nostro compito sparare quante più cartucce possibili”.