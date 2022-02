“Non conviene”: Donnarumma-Navas, ecco l’avvertimento al top club

“Così non conviene a nessuno”: arriva l’avvertimento al top club, dopo il caso al Paris Saint-Germain tra Donnarumma e Navas

Arrivato a Parigi nell’estate del 2021, Gigio Donnarumma continua a vivere una stagione a corrente alterna. Soprattutto, per l’alternanza sempre presente con l’ex Madrid Keylor Navas, tra campionato e Champions League.

D’altronde, avere due portieri titolari può essere una lama a doppio taglio per un top club. Lo sta imparando a conoscere il Paris Saint-Germain e, presto, potrebbe imparare a conoscerlo anche l’Inter di Simone Inzaghi.

Dal prossimo anno, i nerazzurri potranno contare anche sulle prestazioni di Onana, con Samir Handanovic che risulta ancora destinato a restare tra le fila del club meneghino.

Paganin avverte l’Inter e prende il caso Donnarumma-Navas come esempio

Ad avvertire il suo ex club, c’ha pensato anche Massimo Paganin (difensore dei nerazzurri dal ’93 al ’97 e attuale opinionista per le reti Mediaset). “Quello del portiere è sempre un ruolo delicato – spiega Paganin ai microfoni di SerieANewsTV – Averne due titolari non conviene a nessuno”. Di qui, l’esempio di Donnarumma e Keylor Navas: “Lo stiamo vedendo anche al Paris Saint-Germain, si può creare un problema nella rosa”.

Poi, Paganin si sposta sull’Inter e sul possibile dualismo tra Handanovic e Onana: “Lo sloveno è un portiere esperto, ha fatto la storia del club e ha riscritto tanti record. Sono fiducioso che lui ed il club riusciranno ad inserire il nuovo portiere nella maniera più adeguata. Anche perché se parliamo di Handanovic, parliamo di un profilo che ha sempre dimostrato di avere a cuore, in primis, il bene dell’Inter e della società”.