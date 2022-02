“Usano il VAR contro di noi!”: Serie A nel caos, la furia del club

Un club furioso per i tanti calci di rigore subiti nelle ultime giornate di campionato: la polemica scuote la Serie A.

La campagna acquisti ha consentito di ribaltare la rosa a disposizione e di apportare correttivi in tutti i reparti. Il primo passo (ovvero il pareggio con lo Spezia) può essere considerato positivo ma ora, per la Salernitana, il tempo stringe: domenica, nella sfida che vedrà gli amaranto affrontare il Genoa, dovrà arrivare necessariamente una vittoria. In caso contrario, il percorso che porta alla salvezza si complicherebbe molto.

Nell’occasione si rivedranno in campo numerosi dei nuovi arrivati tra cui Simone Verdi (a segno due volte lunedì scorso) e Diego Perotti, autore di una buona prestazione nonostante il lungo periodo di inattività. L’importanza della posta in palio è stata sottolineata oggi dal direttore sportivo Walter Sabatini il quale, attraverso un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, ha invocato maggiore rispetto nei confronti della club.

Il motivo è da ricercare nei tanti calci di rigore subiti nelle ultime gare di campionato. Troppi, secondo il dirigente che adesso si aspetta una netta inversione della tendenza. “Ho fatto due partite, ne ho avuti quattro contro. Il Var lo applicano puntualmente contro di noi, ma sappiamo che non siamo il brutto anatroccolo”.

Serie A, la rabbia di Sabatini

Sabatini è poi andato avanti, motivando il proprio pensiero. “Forse i rigori per lo Spezia c’erano, ma perché non hanno fischiato il nostro per un fallo di mano netto? Il pallone era nella disponibilità di Bohinen, non era vagante. La classe arbitrale deve fare attenzione, non saremo la vittima sacrificale. Lo dico in silenzio ma urlando: meritiamo rispetto”.

La formazione, intanto, prosegue gli allenamenti in vista della fondamentale sfida del “Ferraris” alle quale, con tutta probabilità, non prenderà parte Federico Bonazzoli che sembra aver rotto con l’ambiente. “Non è in sintonia con il gruppo – sono le parole di Sabatini – ha qualche problema tecnico-tattico ed in questo momento non ci possiamo permettere cose del genere”.