“Come alla Juve…”: Inter, l’idea di Marotta per il futuro portiere

Beppe Marotta ha in mente un piano simile a quanto già fatto alla Juventus. Il tutto riguarda la questione dei portieri.

L’Inter lavora per rendere la squadra di Simone Inzaghi competitiva anche per i prossimi anni. Il mercato di gennaio ha regalato un elemento di spessore come Robin Gosens, andandosi ad aggiungere ad uno scacchiere che ha mantenuto il livello altissimo, nonostante gli addii in estate di Lukaku ed Hakimi. Beppe Marotta ha concentrato l’attenzione su giocatori funzionali al progetto tattico, strategia che alla fine ha premiato.

Un altro punto nevralgico sul quale si è riversata l’attenzione della dirigenza è quello del portiere. L’Inter ha deciso di puntare su Andre Onana, portiere dell’Ajax in scadenza e che farà il suo arrivo a Milano la prossima estate. Un colpo importante ed in prospettivo, considerando la giovane età dell’estremo difensore (25 anni) e l’esperienza già maturata con i lancieri.

Inter, Marotta ha un piano per Handanovic ed il futuro

Cosa ne sarà di Samir Handanovic? Capitano e di fatto bandiera dell’Inter, simbolo di un corso vincente culminato con la conquista dello Scudetto. Il club nerazzurro non vuole privarsi di lui cosi facilmente, e cosi Marotta ha in mente un piano che riguarda proprio il giocatore sloveno.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Marotta vorrebbe ripetere quanto fatto alla Juventus con Szczesny e Buffon: il futuro sarà di Onana, ma nel frattempo gli andrà affiancato comunque un portiere di sicuro affidamento e che conosce l’ambiente. Un modello vincente, già testato a Torino e con il quale il club nerazzurro vuole dare conferma della fiducia nei confronti di Handanovic. Il contratto dell’ex Udinese, chiaramente, andrà rivisto ma le intenzioni adesso sembrano chiare.