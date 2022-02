Milan, tempo di annunci: oggi arriva l’agente di Theo Hernandez

Ecco il rinnovo che in casa Milan stavano aspettando. Tutto pronto per chiudere, c’è un aspetto che conferma tutto.

In casa Milan ci si prepara a mettere nero su bianco uno dei rinnovi più attesi. Il club non ha mai smesso di lavorare in queste settimane, puntando su tanti elementi di una rosa che anche in questa stagione si sta dimostrando di assoluto valore.

Uno di quelli più attesi riguarda di sicuro Theo Hernandez. Il giocatore rossonero è diventato uno dei pilastri della squadra di Stefano Pioli, il tutto confermato anche dalle prestazioni che hanno convinto anche in questa stagione, al punto di fargli meritare anche in diversi momenti la fascia di capitano. La sua volontà è sempre stata quella di proseguire l’avventura rossonera, condivisa con quella del club, che non ha mai ceduto alle lusinghe di diversi top club europei (PSG in primis).

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, tutto pronto per Theo: l’agente è in città

Ed ecco che lo step decisivo si compirà in queste ore, e c’è un aspetto fondamentale che certifica il tutto. Come raccolto dalla redazione di Serieanews.com, l’agente del giocatore Manuel Garcia Quilon sarà in città nelle prossime ore, a Milano. Questione di ore, dunque, per gli annunci che chiuderanno una settimana rossonera perfetta, con la vittoria nel derby e quella sulla Lazio in Coppa.

LEGGI ANCHE >>> Disastro Lazio a Milano: per Sarri arriva la beffa dai social

Il tutto è stato già definito, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore: contratto da circa 4,5 milioni netti fino al 2026. Si attendono solo firma e annunci: l’agente ed il club stanno lavorando per mettere il tutto nero su bianco e regalare ai tifosi del Milan una bella notizia che aspettavano da mesi.