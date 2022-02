Juventus, in tre per un ruolo da protagonista: la nuova decisione di Allegri

Alex Sandro, Pellegrini e De Sciglio si giocheranno una maglia da titolare per il ruolo di terzino sinistro della Juventus. Allegri potrebbe sorprendere tutti con una novità

Chi sarà il terzino sinistro titolare della Juventus in vista della seconda parte della stagione? Nessuna conferma totale per Alex Sandro, quindi attenzione a dare per scontata la sua titolarità in pianta stabile in vista della seconda parte della stagione. Il terzino brasiliano potrebbe scivolare indietro nelle gerarchie.

Occhi puntati su Pellegrini, fresco di inserimento nella nuova lista della Champions League. L’ex terzino di Genoa e Cagliari proverà a convincere Allegri a puntare su di lui con costanza e continuità, ma non sarà facile superare l’agguerrita concorrenza sulla fascia mancina.

Nelle ultime settimane starebbe avanzando la forte candidatura di De Sciglio, rivitalizzato dalla cura Allegri e pronto a contendere una maglia da titolare sia ad Alex Sandro e Pellegrini sulla fascia sinistra, sia a Danilo e Cuadrado per quel che riguarda il ruolo di terzino destro.

Juventus: Alex Sandro, Pellegrini e la scalata di De Sciglio. Ballottaggio anche a centrocampo

Non solo difesa, occhio anche ai possibili ballottaggi in mezzo al campo. Il ritorno di Locatelli dalla squalifica potrebbe obbligare Allegri a valutare nuove scelte per l’undici titolare della Juventus. L’ex Sassuolo potrebbe agire sia da regista, sia da mezz’ala.

Locatelli prenderà il posto di Arthur in mezzo al campo, ma non è escluso che Allegri promuova il brasiliano come regista davanti alla difesa, e promuova Locatelli nel nuovo ruolo di mezz’ala insieme a Zakaria. In questo caso l’escluso sarebbe Rabiot.