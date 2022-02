Atalanta, la luce dopo la disfatta: sorpresa per Gasperini

L’Atalanta vive un momento di difficoltà per risultati e per l’infortunio di Duvan Zapata, ma la società ha un nome per correre ai ripari.

La notizia meno attesa è purtroppo arrivata in casa Atalanta. Per Duvan Zapata, centravanti e bomber di riferimento della squadra orobica, la stagione è finita anzitempo. Non è ancora stabilito se il colombiano si opererà o meno, ma sicuramente non potrà più contribuire alla stagione della Dea. Da qui la necessità di pensare già al mercato per il futuro più vicino.

Al momento soltanto Luis Muriel può fungere da riferimento offensivo, ma manca un vero numero 9 di riferimento e la società comincia a frugare tra i nomi degli svincolati.

Dalla Spagna è giunta l’indiscrezione dell’interessamento della società bergamasca nei confronti di Diego Costa e la voce ha trovato poi riscontro in Italia.

Atalanta, Diego Costa può prendere il posto di Duvan Zapata

Secondo quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’, il calciatore brasiliano, vicino alla Salernitana fino a qualche settimana fa, sarebbe disposto ad accettare la destinazione e anche a ridimensionare il proprio ingaggio. All’Atalanta avrebbe anche l’opportunità di giocare per ambiziosi traguardi come la Champions League. D’altronde la condizione fisica è ottimale e l’attaccante ha voglia di tornare in Europa dopo l’esperienza all’Atletico Mineiro.

I primi contatti ci sono già stati e sono positivi, ma saranno necessari nuovi incontri per definire l’eventuale accordo. L’Atalanta dovrà, infatti, liberare uno slot di quelli occupati dagli stranieri. Per tale ragione si attende di capire bene la situazione di Duvan Zapata e anche quella di Josip Ilicic. Alternativa potrebbe essere Graziano Pellè, anche lui svincolato e disposto a giocare in Serie A.