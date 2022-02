“Non è stato semplice”: Lazio, risposta inattesa alle critiche

La Lazio di Maurizio Sarri non sta attraversando un momento facile. I biancocelesti sono reduci dall’eliminazione dalla Coppa Italia.

Una stagione di alti e bassi, difficoltà e critiche per il mercato. La Lazio continua a non soddisfare i suoi tifosi, che, più volte nelle ultime settimane, hanno manifestato la propria insoddisfazione.

La società di Claudio Lotito non ha fatto realmente mercato a gennaio, sono arrivati giovani poco conosciuti nel panorama europeo ed hanno ceduto il centravanti Muriqi, andato al Maiorca in prestito con diritto di riscatto.

La Lazio pagò Muriqi 20 milioni di euro qualche tempo fa, ma il giocatore non ha mai realmente ripagato le aspettative. Più volte fischiato dai tifosi l’ex Fenerbahce non si è ambientato in Italia e dopo oltre un anno, di infortuni e delusioni, ha salutato la capitale.

Lazio, Muriqi parla delle difficoltà in Italia

Il neo centravanti del Maiorca si è raccontato ai microfoni di El Pais parlando delle difficoltà in Italia e della sua avventura. Il giocatore non ha nascosto nulla ed ha dichiarato: “Non è stato semplice, il campionato italiano è più difficile di quello turco, all’inizio mi sono infortunato e poi ho preso il Covid. E’ stata dura arrivare al livello di condizione dei miei compagni”.

Il calciatore ha poi continuato: “Non mi hanno pagato 20 milioni per niente, la verità è che non ho avuto fortuna ma sia in Turchia che in Nazionale segnavo molto. Puoi anche spendere 100 milioni per un giocatore, ma quando ci sono gli infortuni non si può rendere come ci si aspettava. Questo è il calcio”.