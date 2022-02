Milan, guai in arrivo per Pioli: il top salta la semifinale di Coppa Italia

Stefano Pioli perde un top player per la semifinale con l’Inter: il Milan dovrà fare a meno del suo gioiellino per squalifica

Si è concluso questa settimana il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia. L’Inter ha trionfato sulla Roma, il Milan ha schiantato la Lazio e Juventus e Fiorentina hanno rispettivamente battuto Sassuolo e Atalanta. Ci sarà quindi un doppio derby di Milano in semifinale. Le partite avranno inizio i primi di marzo. Le squadre impegnate lotteranno per aggiudicarsi il secondo trofeo italiano per importanza.

Un modo anche per ‘salvare’ la stagione, qualora non dovesse essere ritenuta in linea con gli obiettivi del club. Certo, la Serie A è un’altra cosa, ma la Coppa Italia permette alle squadre che non vincono da parecchio -come Milan e Fiorentina– di portare a casa un trofeo importante. E nella giornata di oggi sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Giudice Sportivo, Pioli perde Tonali

Il Giudice Sportivo ha reso noto, attraverso un comunicato ufficiale, le multe per Atalanta e Lazio. Ma è quella delle squalifiche la notizia più interessante: Sandro Tonali salterà la prima delle due semifinali con l’Inter per aver ricevuto un giallo da diffidato. Una brutta tegola per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori elementi che in questa stagione si è trasformato in un vero e proprio leader del centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Batosta terribile per Juric: l’ufficialità gela i tifosi del Torino

Anche la Fiorentina dovrà fare a meno di Lucas Martinez Quarta contro la Juventus, sempre per una partita. Due perdite importanti, soprattutto quella di Tonali che non potrà battagliare in mezzo al campo insieme a Nicolò Barella. Almeno per il primo incontro. Nel frattempo, proverà ad aiutare il Milan a superare Inter e Napoli in classifica per conquistare lo scudetto.