Serie A, l’allenatore rischia l’esonero: annuncio in conferenza

Dopo le gare in settimana di Coppa Italia, domani torna la Serie A dove potrebbe esserci un nuovo cambio di panchina.

Dopo la rivoluzione effettuata da Sabatini nel mercato di gennaio, i tifosi della Salernitana si aspettavano una vittoria contro lo Spezia ma si sono dovuti accontentare di un 2-2. I campani non hanno saputo sfruttare le due bellissime punizioni calciate da Simone Verdi, concendendo due rigori evitabilissimi agli uomini di Thiago Motta.

I granata sono attesi da un altro scontro diretto fondamentale per il prosieguo della loro stagione. La Salernitana, infatti, domenica giocherà contro il Genoa di Blessin al Marassi. I campani sono obbligati a battere i rossoblù per cercare di non perdere ulteriore terreno dalla zona salvezza.

In casa Salernitana si sta discutendo molto della posizione di Stefano Colantuono. Il tecnico, infatti, potrebbe essere esonerato se dovesse perdere contro il Genoa. Il mister è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro i liguri: “E’ necessario integrare il prima possibile i nuovi acquisti. E’ vero che alcuni non giocano da tempo, ma si sono riusciti ad inserirsi nella maniera corretta”.

Serie A, Colantuono commenta le dichiarazioni di Sabatini sul suo possibile esonero

Stefano Colantuono ha commentato anche le voci su un suo presunto esonero: “Sabatini ha detto che con il Genoa rappresenta un match spartiacque per me? Non ho nulla da dire su questo, va bene così. Il mio rapporto con Walter supera ogni discorso professionale, non c’è assolutamente nessun problema”.

L’allenatore ha poi concluso il suo intervento: “Perotti dal primo minuto? Sono molto contento di avere Diego a disposizione, ma è difficile che parta titolare. Genoa? E’ squadra molto fisica, che ha un gran ritmo. Sarà un match importante e molto combattuto. La posta in palio è molta alta. Settimana particolare per me? No, penso solo alla gara”.