“Inatteso addio”: Jannik Sinner sorprende il mondo del tennis

Momento difficile per il giovane talento azzurro Jannik Sinner. L’altoatesino è positivo al Covid e nelle ultime ore è tornato protagonista.

Importanti novità per la carriera di Jannik Sinner. Il numero due italiano e numero dieci al mondo è attualmente fermo a causa della recente positività al Covid, ma nelle ultime ore ha letteralmente sconvolto il mondo del tennis.

Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport il tennista è pronto a chiudere definitivamente la propria relazione professionale con il famoso coach italiano Riccardo Piatti.

Una decisione che avrebbe del clamoroso: Piatti ha lanciato Sinner nel mondo del tennis e non c’era nessun rumors nell’aria di una possibile separazione. L’azzurro potrebbe ora quindi ripartire da una nuova guida e c’è curiosità su quale sarà la scelta del tennista di San Candido.

Jannik Sinner e la situazione sul suo futuro

Dopo aver iniziato la stagione nel migliore dei modi in Atp Cup ed agli Australian Open, dove, ha raggiunto i Quarti di finale del torneo, Sinner è stato costretto a fermarsi. Il Covid ha stravolto i suoi piani e l’azzurro ha rinunciato anche al torneo Atp di Marsiglia, in programma tra pochi giorni.

Riccardo Piatti è il coach che ha reso grande l’azzurro e lo ha portato ai piani alti della classifica, ma ora Jannik sembra pronto a ripartire. Non si conoscono i dettagli riguardo questo possibile addio e chissà che non sia proprio John McEnroe, ex leggenda del tennis già in passato accostato all’azzurro, il futuro coach del tennista. Jannik sta vivendo un momento difficile e la prima vera complicata situazione della sua carriera.