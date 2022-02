Sarri e Lotito gelati: la furiosa reazione di Mihajlovic

Il Bologna di Mihajlovic è crollato nell’anticipo di Serie A contro la Lazio. Il tecnico serbo ha protestato nel post partita del match.

L’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A tra Lazio e Bologna è terminato con la netta vittoria dei biancocelesti. La squadra di Sarri ha abbattuto quella di Mihajlovic trascinata da Ciro Immobile e da un super Mattia Zaccagni.

L’inizio del match ha visto però un episodio controverso che ha causato tante polemiche. Il club biancoceleste è passato in vantaggio grazie ad un rigore molto controverso, un episodio tra Soumaoro e Zaccagni.

Quest’ultimo è crollato a terra dopo uno scontro con il difensore che quasi con il gomito, seppur in anticipo, lo ha mandato a terra. Questo episodio ha fatto infuriare il tecnico degli ospiti, molto arrabbiato nel post partita.

Lazio, che attacco di Mihajlovic nel post gara

Nel post partita Mihajlovic, tra l’altro grande ex di turno, ha parlato cosi ai microfoni di DAZN, dichiarando di non aver apprezzato le scelte dell’arbitro. Ecco le sue partite:

“In 40 anni di carriera non ne ho mai visto uno del genere”. E poi: “Il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo sofferto poco, ma in generale non sono contento, sicuramente non abbiamo fatto bene”. Oltre all’arbitraggio di fatto Mihajlovic ha duramente criticato la prestazione dei suoi.