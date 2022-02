Haaland al City per 80 milioni di euro: Guardiola ha scelto il bomber

Il Borussia Dortmund in estate potrebbe arricchirsi con la cessione di Erling Haaland. Un club inglese è pronto ad offrire 80 milioni di euro.

Cosa farà Erling Haaland la prossima estate? Probabilmente lascerà la Bundesliga per trasferirsi in Premier League. La necessaria tappa in un club più ambizioso come il Borussia Dortmund prima del salto definitivo è stata compiuta. La linearità del talento e la continuità dei risultati ha confermato ancora lo spessore del norvegese.

Tutte circostanze che hanno convinto il Manchester City a muoversi in anticipo su tutti per riuscire a rinforzarsi in avanti anche con il giovane centravanti.

L’idea è quella di un nuovo e rinforzato attacco, che possa essere quello per diversi anni. Il primo giocatore offensivo che arriverà, infatti, sarà Julian Alvarez. L’argentino è stato già acquistato dal River Plate, ma resterà in Argentina fino al termine della stagione europea attuale.

Manchester City, in estate l’assalto ad Haaland: pronta l’offerta

Secondo quanto riferisce ‘Football Insider’, gli inglesi sono disposti ad offrire per Erling Haaland circa 68 milioni di sterline, ovvero 80 milioni di euro. Una somma che spaventa anche le dirette concorrenti, le quali non hanno la medesima disponibilità economica dei Citizens o lo stesso vuoto in attacco.

Fuori dai giochi a questo punto è anche la Juventus. Al club piaceva molto Haaland, ma un grande esborso economico è già stato realizzato per portare in rosa dalla Fiorentina Dusan Vlahovic e alla fine Paulo Dybala potrebbe rinnovare il contratto. Bisognerà capire quali risorse interne eventualmente potrebbero prendere il posto di Alvaro Morata, che a fine stagione tornerà all’Atletico Madrid, o se realmente si penserà ad un nuovo investimento. Molto dipenderà dalle cessioni e da quanto si guadagnerà dalle stesse.