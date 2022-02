Cagliari, mani nei capelli per Mazzarri: l’infortunio rovina i piani

Nel prossimo turno, il Cagliari sfiderà il Napoli in casa: l’infortunio per il giocatore rovina i piani di Mazzarri

Il Cagliari dopo una pessima prima parte di campionato, nelle ultime partite si è tolto parecchie soddisfazioni. Ben otto i punti nelle ultime cinque partite, frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Quest’ultima, arrivata per 1-0 in casa della Roma. Walter Mazzarri ha una missione, ed è quella di evitare la retrocessione al club sardo, dopo esser subentrato a Leonardo Semplici nelle prime giornate di Serie A.

Questo pomeriggio è arrivato l’1-1 al Castellani con l’Empoli, e il Cagliari ora si trova a 21 punti insieme al Venezia, che ha però una partita da recuperare. Non si possono fare calcoli e le squadre alla ricerca della salvezza devono fare in modo di far punti contro tutte. E la prossima settimana c’è Cagliari-Napoli: un ritorno al passato per Walter Mazzarri, che all’ombra del Vesuvio si è tolto parecchie soddisfazioni, anche in Europa. Un infortunio ha un po’ rovinato i suoi piani.

Cagliari, le condizioni di Lovato dopo l’infortunio

Il Cagliari nelle ultime cinque partite ha subito cinque gol. Un numero ottimo considerando che ha incontrato squadre come Atalanta e Roma in trasferta, Fiorentina in casa. In più, squadre più avanti in classifica come Empoli e Bologna. Numeri importanti, soprattutto da quando è arrivato Matteo Lovato in prestito dall’Atalanta nel calciomercato di gennaio. L’ex Verona con Gasperini ha trovato pochissimo spazio, mentre Mazzarri gli ha dato grande fiducia.

Lovato col Cagliari ha disputato 342′, ma contro l’Empoli è stato costretto a lasciare il campo. Il sito ufficiale del club sardo ha parlato di: “Risentimento muscolare per Matteo”. Bisogna dunque valutare le sue condizioni in vista della prossima partita, che vedrà il Cagliari impegnato in casa col Napoli.