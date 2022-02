Juventus, colpo di teatro: trattativa improvvisa, può cambiare club subito

Mercato ancora ‘aperto’ in casa Juventus. In questi giorni avanza l’ipotesi di una trattativa clamorosa in casa bianconera.

La Juventus è stata una delle squadre più attive nel mercato di gennaio. Due colpi importanti adesso, Vlahovic e Zakaria, ed uno in prospettiva, Gatti. La dirigenza bianconera non ha però smesso di lavorare anche su altre operazioni, soprattutto in uscita, in vista della riapertura del mercato.

In Svizzera il mercato non è però chiuso e quindi sono ancora possibili trattative anche con i club esteri. Proprio questa particolarità del mercato elvetico ha fatto si che il Basilea potesse avanzare, come riporta Tuttosport, una proposta al club di Andrea Agnelli.

Il calciatore oggetto delle trattative è Kaio Jorge. Fino al 15 febbraio la trattativa è ancora possibile con la Juventus, che già voleva sistemarlo a gennaio, ben lieta di tenersi per questi quattro mesi in casa un giocatore decisamente scontento del poco minutaggio fin qui ottenuto.

Juventus, per Kaio Jorge la Svizzera… o la Russia

Il Basilea ha appena ceduto Cabral alla Fiorentina per sostituire Vlahovic andato alla Juve. Il triangolo di mercato potrebbe quindi chiudersi con Kaio Jorge al Basilea. I bianconeri non sono però intenzionati a parlare di trattative a titolo definitivo, probabile quindi che si andrà di prestito secco.

Le alternative al Basilea d’altronde non sono molte per Kaio Jorge. La prospettiva, in caso di mancato accordo, sarebbe quella di restare in bianconero con spazi ulteriormente ristretti. Oppure di sperare in un’offerta dalla Russia dove il mercato chiude addirittura il 22 febbraio.