PSG, è ufficiale: pessime notizie in arrivo per Donnarumma e Navas

C’è grande attesa per il big match di Champions di martedi sera. Il Psg di Gianluigi Donnarumma è atteso al Bernabeu contro il Real Madrid.

Il weekend dei campionati europei è ormai vicino a concludersi e si avvicinano cosi gli Ottavi di finale di Champions League. Una delle sfide più attese è quella tra il Psg di Donnarumma e dello sceicco Al Khelaifi ed il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

La novità con i soldi dello sceicco ed i grandi acquisti dell’estate (Lionel Messi in primis) contro la storia del club più vincente di sempre in Europa. Il caso Mbappe, sempre più vicino agli spagnoli in estate e tanti temi per una sfida molto affascinante.

I Blancos si giocano molto davanti ai propri tifosi e per l’occasione sono arrivate in giornata notizie fondamentali per il tecnico italiano e per la società di Florentino Perez. Le due squadre hanno avuto tra l’altro visioni diverse sia sul mercato che sulla questione Superlega e tra i club c’è un’accesa rivalità.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

🚨 C’est OFFICIEL : Karim Benzema et Ferland Mendy sont PRÉSENTS dans le groupe du Real Madrid pour le match face au PSG ce mardi ! ✅🇫🇷 — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 13, 2022

Psg-Real Madrid, Benzema sarà del match e sfida Donnarumma

Mentre nei parigini non ci sarà il grande ex Sergio Ramos, Carlo Ancelotti recupera Ferland Mendy e Karim Benzema, giocatori francesi e fondamentali per la squadra spagnola.

LEGGI ANCHE >>> Cristante salva Mourinho in extremis: Sassuolo beffato nel recupero

Benzema è il trascinatore della squadra spagnola negli ultimi anni e Ancelotti lo ritiene fondamentale per guidare il suo attacco. Il giocatore vivrà cosi la supersfida contro il connazionale Kylian Mbappe, calciatore che potrebbe presto rivedere come compagno di squadra.