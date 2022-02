“Maignan? Non è…”: Donnarumma esulta, la sentenza gela i tifosi

Un giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul continuo paragone in casa Milan tra Maignan e Donnarumma.

Il Milan ha l’occasione di poter ritornare al comando della classifica dopo il pareggio di ieri tra il Napoli di Spalletti e l’Inter. I rossoneri oggi sfideranno la Sampdoria dell’ex Giampaolo. Sulla carta la partita sembra alla portata del ‘Diavolo’, ma i blucerchiati faranno di tutto per strappare almeno un punto.

La Sampdoria, infatti, ha solo tre punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo, che oggi, ore 15.00, sfiderà l‘Empoli al Castellani. I liguri arrivano al match di San Siro anche in fiducia dopo aver travolto domenica scorsa il Sassuolo per 4-0. Pioli è ben consapevole che i suoi uomini dovranno superare alcuni ostacoli prima di portare a casa i tre punti.

Nonostante ciò, il Milan ha comunque l’obbligo di vincere. A guidare gli assalti del ‘Diavolo’ ci sarà Giroud, che sta attraversando gran periodo di forma. Florenzi sostituirà Theo Hernandez, squalificato dopo l’espulsione rimediata nel derby contro l’Inter. Bennacer dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Kessie.

Fabio Caressa su Maignan: “Grandissima stagione la sua, ma non è più forte di Donnarumma”

Dall’inizio dovrebbe ritornare sulla trequarti Brahim Diaz. In porta, ovviamente, ci sarà Maignan. Il francese è tra i perni del Milan di Pioli e contro l‘Inter è stato tra i migliori in campo. ‘Fabio Caressa’ si è soffermato proprio sull’estremo difensore: “Maignan? Non è più forte di Donnarumma“.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento su Maignan: “Il portiere francese sta disputando una grandissima stagione, ma Donnarumma resta superiore. Bisogna comunque fare i complimenti a Massara e a tutto il suo staff per l’acquisto dell’estremo difensore dal Lille”.