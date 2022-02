“Ho dato la mia parola ma…”: Inter e Milan, il messaggio già apre il mercato

Inter e Milan non si stanno solo affrontando per vincere il campionato italiano, ma anche in sede di mercato.

Dopo il pareggio di ieri sera per 1-1 tra il Napoli e l’Inter, il Milan oggi può ritornare in vetta alla classifica ma d devono battere prima la Sampdoria dell’ex Giampaolo. I doriani daranno tutto per cercare di strappare dei punti a San Siro, visto che hanno solo tre punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo.

Stefano Pioli è consapevole che la sua squadra affronterà delle difficoltà per venire a capo della Sampdoria. Il tecnico, infatti, ha presentato così il match di domani contro i liguri in conferenza stampa: “Giampaolo c’è solo da due partite, ma la sua impronta già si vede. I doriani hanno delle qualità e noi dobbiamo stare attenti”.

Il Milan sta lottando per lo Scudetto con Inter e Napoli, ma la svolta per il destino del campionato potrebbe essere arrivata con la vittoria nel Derby. Le due compagini di Milano si stanno sfidando anche in sede di calciomercato. I due club meneghini, infatti, stanno seguendo Bremer del Torino.

Mercato Inter e Milan su Bremer, il brasiliano sul suo futuro: “Tutti conoscono la mia ambizione”

Il calciatore brasiliano è tra migliori difensori di questo campionato ed ha attirato a sè l’attenzione sia dell‘Inter che del Milan. Il centrale ha da poco rinnovato il contratto con il Torino, anche se tante indescrezioni di mercato lo vedono lontano dal capuologo piemontese a fine stagione.

Dopo la sconfitta di ieri sera del Torino contro il Venezia, proprio Bremer ha parlato del suo rinnovo con i granata ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Il mister è stato bravo con me ed io sono stato sempre sincero con lui. Ho rinnovato il contratto per dare forza alla società. Ho dato la mia parola ma tutti sanno la mia ambizione, anche se adesso penso solo al Toro”.