Marotta può fare un regalo a Mourinho: annuncio a sorpresa

Nel pre-partita di Sassuolo-Roma, il dirigente Carnevali ha svelato la clausola di Frattesi, in favore dei giallorossi.

Il suo cuore è giallorosso, ma il romano Davide Frattesi oggi è tra i calciatori del Sassuolo e i centrocampisti più interessanti del panorama nazionale. Con grandi prospettive, avendo appena 22 anni, il giocatore in estate potrebbe già trasferirsi in un club dalle maggiori ambizioni, ma ci saranno tanti risvolti anche economici da considerare.

La Roma, infatti, l’ha ceduto ai neroverdi nel 2017 con una valutazione da 5 milioni di euro, mantenendo però il diritto di ricompra de esercitare entro il 2018 a 10 milioni di euro ed entro il 2020 a 15 milioni di euro. Diritto decaduto, ma resterebbe ancora qualche vantaggio possibile.

Ne ha parlato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo nel pre-partita della sfida contro la Roma, ai microfoni di ‘DAZN’.

Sassuolo, le parole di Carnevali sulla clausola di Frattesi in favore della Roma

La società capitolina avrà diritto a una percentuale sulla rivendita di Frattesi da parte del Sassuolo. Carnevali l’ha confermato: “È un accordo di tanti anni fa. Abbiamo creduto nel ragazzo, ricordo benissimo che la Roma non era intenzionata a cederlo, poi trovammo l’accordo. Speriamo che continui così, si sta dimostrando un giocatore importante. Delle richieste ci sono, ma è importante valutare la sua prestazioni e dargli il tempo di crescere. È ancora giovane.”

La percentuale sulla futura rivendita dovrebbe ammontare al 30% sulla cessione da parte del Sassuolo. La società neroverde lo valuterebbe intorno ai 20-25 milioni di euro, ragion per cui la prospettiva per la Roma è interessante, sebbene resti il rimorso di non aver creduto a sufficienza in Frattesi e quindi di averlo ceduto in tempi non sospetti al club toscano, anche perché la prossima destinazione potrebbe essere Milano. Frattesi piace molto all’Inter, che l’osserva con più attenzione da inizio stagione, e rientra nei piani di ringiovanimento della rosa, puntando ai talenti tricolore.