“Situazione pesante”: Milan, arrivano conferme sull’addio del titolare

Dalla Spagna arrivano cattive notizie per il Milan. Il club rossonero sembra ormai destinato a perdere uno dei suoi top player.

Il Milan non può fare a meno di guardare al futuro. Ad oggi la squadra rossonera è la capolista della Serie A (l’Inter ha ancora una partita in meno), e dunque lo sguardo è rivolto alle prossime settimane con fiducia. L’obiettivo è di sicuro quello di finire tra le prime quattro della classe, e di seguito andare a lavorare in estate per costruire una squadra ancora più forte alla corte di Stefano Pioli.

Il club, però, da tempo deve fare i conti con una sorta di incubo “Donnarumma-bis” che pare potrebbe ripetersi anche quest’anno. Il protagonista, stavolta, è Frank Kessie. Il Milan sta dialogando da mesi con il giocatore per il rinnovo di contratto che, però, ad oggi non è ancora arrivato. Anche la piazza pare si stia abituando all’idea di perderlo alla fine dell’anno a parametro zero.

Milan, dalla Spagna la conferma: il Barcellona fiducioso su Kessie

Tra i club che stanno guardando con grande attenzione alla situazione di Kessie c’è sicuramente il Barcellona. I catalani, infatti, hanno deciso di mettere le mani sul centrocampo, approfittando proprio della possibilità di poterlo prendere alla fine di questa stagione a parametro zero.

In casa blaugrana – secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Mundo Deportivo’ – c’è grande fiducia per portare a termine un’operazione importante. Dal canto suo il Milan ha provato ad avvicinare il giocatore, senza soddisfare quelle richieste ritenute dal club troppo importanti per le casse del club. Il tempo passa, ed il Milan sembra ormai destinato a perdere uno dei suoi top player.