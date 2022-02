Maldini e Pioli spiazzati: Milan, le dichiarazioni gelano i tifosi

Il Milan è spettatore interessato della sfida di domani tra Inter e Liverpool intanto arrivano ancora frecciate all’indirizzo dei rossoneri

Hakan Calhanoglu è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool. I ‘Reds’ sono i principali responsabili dell’eliminazione del Milan dalla competizione poiché i rossoneri non hanno cavato neppure un punto nelle due sfide disputate contro Salah e compagni. Specie la sconfitta dell’ultima giornata ha tarpato le ali ai rossoneri, fuori pure dall’Europa League.

Quell’eliminazione può ora essere riscattata dall’Inter che nel doppio confronto valido per gli ottavi di finale ha l’occasione per proseguire la propria avventura eliminando una delle squadre più attrezzate.

Inter, Calhanoglu: “Non mi interessa se il Milan tiferà o meno per noi, guardo soltanto alla mia squadra”

Il centrocampista turco però sa bene che un altro motivo molto più ‘subliminale’ può portare i tifosi del Milan a tifare per i ‘cugini’ nerazzurri nel confronto contro il Liverpool. Avanzare nella competizione, infatti, porterebbe via un po’ di energie all’Inter che, in attesa di recuperare la sua gara con il Bologna, occupa ora la seconda posizione alle spalle della compagine di Stefano Pioli.

L’attenzione di Hakan Calhanoglu è catturata da altro: “Al Milan ho tanti amici ma non credo tiferanno Inter e comunque non mi importa. Mi interessa soltanto il lavoro della mia mia squadra”.

Il centrocampista turco ha fatto anche un bilancio di questi suoi primi mesi in nerazzurro: “In pochi mesi ho vinto un trofeo mentre con il Milan ho perso la Coppa Italia. Voglio vincere pure quella. La Champions è sempre un sogno e dobbiamo restare uniti e dimostrare le nostre qualità”.

Un’altra frecciata sul passato è giunta poco prima: “Sono arrivato in un club con una mentalità vincente, sono qui per dimostrare le mie qualità. Il mio ruolo è un altro ma questo mi consente di gestire meglio il pallone. Sento la fiducia di Inzaghi e dello staff”.

Il calciatore interista ha poi aggiunto che nella sfida di domani l’Inter dovrà essere brava a sfruttare le poche occasioni che riuscirà a generare. Inoltre ha aggiunto di aspettarsi una gara molto intensa.